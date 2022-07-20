Tatvan'da bazı köy ve mezralarda sokağa çıkma yasağı - Haberler

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Tatvan'da bazı köy ve mezralarda sokağa çıkma yasağı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Tatvan'da bazı köy ve mezralarda sokağa çıkma yasağı

BİTLİS (İHA) – Bitlis'in Tatvan ilçesindeki bazı köy ve mezralarda sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

BİTLİS (İHA) – Bitlis'in Tatvan ilçesindeki bazı köy ve mezralarda sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Bitlis Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "Tatvan ilçesi sınırları içerisinde bulunan bazı köy ve mezralarda 20 Temmuz 2022 Çarşamba günü saat 22.00 ile 22 Temmuz 2022 Cuma günü saat 23.45 arasında sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir." denildi. Açıklamanın devamında ise, "Bitlis ili Tatvan ilçesi sınırları içerisinde bulunan; Sallıca, Özekli ve Teknecik köy ve mezraları bölgelerinde Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensuplarının bulunduğu ve barınma amaçlı sığınak/barınak tesis ettikleri bilgisi alınması neticesinde, bahse konu bölgelerde BTÖ mensuplarının yakalanmaları, halkımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması için 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi gereğince 20 Temmuz 2022 Çarşamba günü saat 22.00 ile 22 Temmuz 2022 Cuma günü saat 23.45 arasında sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir." ifadelerine yer verildi. - BİTLİS

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Sokağa Çıkma Yasağı Bitlis Tatvan 3. Sayfa Haberler

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