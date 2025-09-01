Tatvan'da Araç Park İhtilafı Silahlı Kavgaya Dönüştü: Bir Ölü

Bitlis'in Tatvan ilçesinde araç park etme meselesi yüzünden çıkan bir tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada bir kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Tatvan'ın Tuğ Mahallesi'nde Z.K. ile Y.Y. arasında araç park etme nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmaya Y.Y.'nin akrabası Y.E.Y. de dahil oldu. Y.E.Y., yanında bulunan silahla Z.K.'ye ateş etti. Ağır yaralanan Z.K., kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından şüpheli Y.Y. ve Y.E.Y., Tatvan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
