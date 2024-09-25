Tatvan'da 4.5 Büyüklüğünde Deprem: Panik Kameralara Yansıdı
Bitlis'in Tatvan ilçesinde meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki depremde yaşanan panik, iş yerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. AFAD, depremde herhangi bir yaralanma veya can kaybı olmadığını açıkladı.
Tatvan'da deprem anında yaşanan panik kamerada
BİTLİS - Bitlis'in Tatvan ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yaşanan panik ise iş yerinin kamerasına yansıdı.
Afad'tan yapılan açıklamada, saat 14.50 sıralarından merkez üssü Tatvan ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Yerin 7.0 kilometre derinliğinde meydana geldiği depremde ilk bilgilere göre herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmadığı belirtildi.