Tatvan'da 4.5 büyüklüğünde deprem

BİTLİS - Bitlis'in Tatvan ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD'tan yapılan açıklamada, saat 14.50 sıralarından merkez üssü Tatvan ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Yerin 7.0 kilometre derinliğinde meydana geldiği depremde ilk bilgilere göre herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmadığı belirtildi.