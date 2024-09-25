Tatvan'da 4.5 Büyüklüğünde Deprem
Bitlis'in Tatvan ilçesinde 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD, depremin merkez üssünün Tatvan olduğunu ve yerin 7.0 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini açıkladı. İlk bilgilere göre, herhangi bir yaralanma ya da can kaybı yaşanmadı.
Tatvan'da 4.5 büyüklüğünde deprem
BİTLİS - Bitlis'in Tatvan ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afad'tan yapılan açıklamada, saat 14.50 sıralarından merkez üssü Tatvan ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Yerin 7.0 kilometre derinliğinde meydana geldiği depremde ilk bilgilere göre herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmadığı belirtildi.