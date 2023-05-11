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Tatvan'da 10 kilo 200 gram metamfetamin ele geçirildi

Tatvan'da 10 kilo 200 gram metamfetamin ele geçirildi

3. Sayfa Haberleri

Bitlis'in Tatvan ilçesinde durdurulan araç içerisinde yapılan aramada 10 kilo 200 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde durdurulan araç içerisinde yapılan aramada 10 kilo 200 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda, Tatvan ilçesinde durdurulan bir araçta arama yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "Yapılan aramada, 14 parça halinde toplam 10 kilo 200 gram metamfetamin maddesi ele geçirilmiş, konu ile ilgili bir şüpheli hakkında adli işlemlere başlanılmıştır" denildi. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Tragger Bitlis Tatvan 3. Sayfa Haberler

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