Tatvan'da 10 kilo 200 gram metamfetamin ele geçirildi

Bitlis'in Tatvan ilçesinde durdurulan araç içerisinde yapılan aramada 10 kilo 200 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda, Tatvan ilçesinde durdurulan bir araçta arama yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "Yapılan aramada, 14 parça halinde toplam 10 kilo 200 gram metamfetamin maddesi ele geçirilmiş, konu ile ilgili bir şüpheli hakkında adli işlemlere başlanılmıştır" denildi. - BİTLİS