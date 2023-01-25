Tatlı yediler, paket yaptılar, paraları alıp gittiler

Aydın'ın Efeler ilçesinde gece yarısı bir pastaneye giren küçük yaştaki 2 çocuk hırsızın rahat tavırları güvenlik kamerasına yansıdı. Önce tatlıları yiyen hırsızlar, daha sonra ise tatlılardan paket yapıp, kasada bulunan bir miktar parayı alarak, pastaneden ayrıldı. İş yeri sahibi Ayhan Kalay, iş yerine girenlerin çocuk olduğunu görünce şaşırdığını ifade ederek "Keşke gelip isteselerdi ben onlara tatlı verirdim" dedi.

Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi Vali Konağı Bulvarı üzerinde bulunan bir pastanede 23 Ocak gecesi hırsızlık olayı meydana geldi. Sabah işyerine geldiğinde kapısının açık olduğunu fark eden işyeri sahibi Ayhan Kalay, güvenlik görüntülerini izlediğinde ise adeta ikinci şaşkınlığı yaşadı. Durumu polis ekiplerine bildirmesinin ardından kamera görüntülerini izleyen işyeri sahibi Ayhan Kalay, gece 23.30 sıralarında pastaneye giren hırsızların 12-13 yaşlarında 2 çocuk olduğunu görünce şaşırdı.

Hırsızların rahat tavırları ise güvenlik kamerası görüntülerine yansırken, küçük yaşta olduğu görülen 2 çocuğun, işyerinin yan kapısından içeri girdiği ve önce tatlılardan, meyve sularından içtiği daha sonrada tatlıları paket yaptıkları ve kasada bulunan bir miktar parayı aldıkları anlar da güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.

"Demek ki canları tatlı çekmiş"

Hırsızların çocuk olduğunu görünce üzüldüğünü ifade eden Kalay; "Akşam saat 23.00 sıralarında iş yerimi kapattım, sabah geldiğimde de kapının açık olduğunu gördüm. Hemen polisleri aradım, kamera kayıtlarımızı inceledik ve baktığımızda 2 tane 12-13 yaşlarında küçük çocuğun girdiğini gördük. Biz de bu olaya şaşırdık. Tatlılardan yemişler, bir miktar param vardı kasa da onları almışlar. Tatlılardan aldılar. Bu çocukların bir şekilde yakalanmasını istiyoruz ama tabi üzülüyoruz. Küçücük çocuklar, gece gelip hırsızlık yaptılar. Bir de akşamın erken saatinde saat 23.30 sıralarında giriyorlar. Hiç maske takmadan, kendilerini kamufle etmeden, rahat bir şekilde burada tatlılarını yediler gittiler. Canları çekseydi ve sabah gelselerdi ben onlara ikram ederdim. Gencecik çocuklar, yazık günah. Böyle olduğu zaman üzülüyorum. Küçük 12-13 yaşlarında çocuklar, biz de şaşırdık yani. Küçücük çocuklar, hangi cesaretle buraya giriyorlar. Kameraların kaydettiğini biliyorlar, ona rağmen rahatlar ve kendilerini kamufle etmeden geziyorlar. Mağduruz gerekenin yapılmasını istiyoruz ama güler misin ağlar mısın bir durumun içerisindeyiz. Çocuk olduklarını gördükten sonra biz de şaştık kaldık. Çocuklar geldiler, buradan tatlıyı yediler, birde paket yapıyorlar kendilerine, o şekilde gidiyor. Demek ki çocukların canı tatlı çekmiş yemek istemişler diyelim artık. Tabi bir miktarda para da vardı, onu da aldılar. Durum bu yani" dedi. - AYDIN