Tatilin ilk günü aşırı hız kazaya sebep oldu: 4 yaralı Sivas'ta aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu kontrolden çıkan aracın yol kenarına uçtuğu kazada 2'si ağır 4 kişi yaralandı. Sivas'ta aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu kontrolden çıkan aracın yol kenarına uçtuğu kazada 2'si ağır 4 kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre kaza, saat 15.30 sıralarında Sivas-Ankara karayolu Çimento Fabrikası Kavşağında meydana geldi. K.Ş. yönetimindeki 52 LD 307 plakalı Peuget marka araç, yüksek hız nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrildi. Kazada 4 kişi yaralanırken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri hurdaya dönen araçta sıkışan yolcuyu çıkardı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralıların 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Ekipler olayla ilgili inceleme başlattı. - SİVAS İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa 3. Sayfa Haberler

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