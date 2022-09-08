Tatilde havuzda boğulan minik Yavuz'a gözyaşı 3. Sayfa Haberleri Samsun'dan ailesi ile birlikte tatile gittiği Muğla'da havuzda boğulan 4 yaşındaki çocuk gözyaşları içinde toprağa verildi. Samsun'dan ailesi ile birlikte tatile gittiği Muğla'da havuzda boğulan 4 yaşındaki çocuk gözyaşları içinde toprağa verildi. Edinilen bilgiye göre, Samsun'un Vezirköprü ilçesinde ikamet eden 4 yaşındaki Yavuz Sami Ceylan ailesi ile birlikte gittiği Muğla'nın Fethiye ilçesinde havuzda boğuldu. Yavuz Sami Ceylan'ın cenazesi memleketi Samsun'a getirildi. Ceylan, Vezirköprü ilçesi Sanayi Camisi'nde bugün saat 10.00 sıralarında kılınan cenaze namazının ardından Yeni Mahalle'deki aile kabristanlığında gözyaşları içinde toprağa verildi. - SAMSUN Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Vezirköprü Fethiye Samsun Muğla 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Tatilde havuzda boğulan minik Yavuz'a gözyaşı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.