Tatilciler yollara akın etti, 43 ilin geçiş güzergahında trafik yoğunluğu

Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahı "kilit kavşak" Kırıkkale'de, Ramazan Bayramı'nın arifesinde de trafik yoğunluğu yaşanıyor. Jandarma ekipleri, trafik kontrol noktalarında bir taraftan asayiş denetimlerini sürdürürken, bir taraftan da narkotik köpekleri ile araçlarda arama yapıyor.

Ramazan Bayramı'nı memleketlerinde veya tatil beldelerinde geçirmek isteyen vatandaşlar, 43 ilin geçiş güzergahı "kilit kavşak" Kırıkkale'de trafik yoğunluğuna takıldı. 100 binin üzerinde aracın geçiş yaptığı güzergahtaki trafik kontrol noktalarında da denetimler sürüyor. İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, sürücü ve yolcuların GBT kontrollerini gerçekleştiriyor. Uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde de narkotik köpekleri ile de araçlarda arama yapılıyor. Araç trafiğinin akıcı olduğu Ankara-Samsun D200 Karayolunda yoğunluğun akşam saatlerine kadar sürmesi bekleniyor. Kırıkkale-Kayseri D765 Karayolunda ise trafik akışının normal olduğu görüldü.

Bayram tatili için Tokat'ın Erbaa ilçesine gittiğini ifade eden Sefa Kır, şu ana kadar kaza atlatmadan yoluna devam ettiklerini ve yollarda da trafik yoğunluğunun olduğunu söyledi.

Yozgat'a giden Recep Alibaz ise denetimlerden memnun olduklarını belirterek, bayram tatili dolayısıyla da yollarda araçların yoğun olduğunu anlattı. - KIRIKKALE