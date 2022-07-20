Tatil için geldiği Kastamonu'da denize giren şahıs boğuldu Almanya'dan Sinop'a tatil için gelen vatandaş, Kastamonu'da yüzmek için girdiği denizde boğularak hayatını kaybetti. Almanya'dan Sinop'a tatil için gelen vatandaş, Kastamonu'da yüzmek için girdiği denizde boğularak hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre, Almanya'da işçi olarak çalışan ve yıllık iznini Sinop'un Türkeli ilçesinde geçiren Selahattin Şentürk (63), serinlemek için Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesine bağlı Ginolu mevkiinde denize girdi. Denizde aniden fenalaşan ve kalp krizi geçirdiği tahmin edilen Selahattin Şentürk boğuldu. Çevredekilerin müdahalesiyle denizden çıkartılan Selahattin Şentürk, Çatalzeytin İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan Şentürk, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. (Vedat Yunus İkizoğlu/İHA) İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Kastamonu Hisarcık Almanya Sinop 3. Sayfa Güncel Haberler

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