Tatil Dönüşü: Tekirdağ-İstanbul Yolunda Yoğun Trafik

Tatil Dönüşü: Tekirdağ-İstanbul Yolunda Yoğun Trafik
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Tatil Dönüşü: Tekirdağ-İstanbul Yolunda Yoğun Trafik
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Kurban Bayramı tatilinin son gününde tatilcilerin İstanbul'a dönüşüyle Tekirdağ-İstanbul yolunda yoğunluk oluştu. Dron ile havadan görüntülenen yolda kilometrelerce uzanan araç kuyrukları ve yavaşlayan trafik gözlemlendi. Jandarma ve polis ekipleri denetimleri artırdı.

Akın akın dönüyorlar: Tekirdağ- İstanbul yolu böyle görüntülendi

TEKİRDAĞ - Tatilcilerin dönüşe geçmesiyle Tekirdağ- İstanbul yolunda yoğunluk oluştu, güzergah dron ile havadan görüntülendi.

Kurban Bayramı tatilinin son gününde tatilciler dönüş yolculuğuna başladı. İstanbul'a dönüş güzergahı olan Tekirdağ-İstanbul kara yolunda araç yoğunluğu dikkat çekerken, özellikle Malkara, Süleymanpaşa ve Çorlu geçişlerinde trafik zaman zaman yavaşladı.

Havadan çekilen görüntülerde kilometrelerce uzayan araç kuyrukları ve zaman zaman durma noktasına gelen trafik net şekilde gözlendi. Jandarma ve polis ekipleri, kavşaklar ve riskli noktalarda trafiğin akışını sağlamak için denetimlerini artırdı.

Yoğunluğun gece saatlerine kadar artarak devam etmesi bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HALİL DAĞ - 3.Sayfa
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