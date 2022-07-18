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Tatil bitti, trafik çilesi başladı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Tatil bitti, trafik çilesi başladı Bursa'da bayram sonrası ilk hafta gününde kilometrelerce trafik oluştu Bursa'da dokuz günlük bayram tatilinin ardından haftanın ilk gününde işe gidecek olan Bursalılar yollarda kilometrelerce araç kuyruğu oluşturdu.

Tatil bitti, trafik çilesi başladı

Bursa'da bayram sonrası ilk hafta gününde kilometrelerce trafik oluştu

BURSA - Bursa'da dokuz günlük bayram tatilinin ardından haftanın ilk gününde işe gidecek olan Bursalılar yollarda kilometrelerce araç kuyruğu oluşturdu.

Dokuz günlük kurban bayramının ardından Bursa'ya geri dönen vatandaşlar, haftanın ilk iş gününde trafikte uzun kuyruklar oluşturdu. Bunu önceden tahmin eden bazı vatandaşlar işe gitmek için evden erken çıktığı gözlenirken kimileri ise alternatif yollar seçtiği görüldü.

İhlas Haber Ajansı / Ahmet Berke Erdal - 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler

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