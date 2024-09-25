Taşova'da Trafik ve Asayiş Uygulaması
Amasya'nın Taşova ilçesinde polis ve bekçilerin katılımıyla yapılan trafik uygulamasında sürücülerin alkollü olup olmadığı kontrol edildi. 50 araç denetimi gerçekleştirilirken, kimlik ve araç belgeleri de incelendi. Taşova İlçe Emniyet Müdürlüğü, bu tür kontrollerin devam edeceğini açıkladı.
Amasya'nın Taşova ilçesinde polis ve bekçilerin katılımıyla trafik ile asayiş uygulaması gerçekleştirildi.
Sürücülerin alkollü olup olmadıkları kontrol edilirken aynı zamanda kimlik ve araç belgeleri de incelendi.
Uygulama kapsamında 50 araç denetlenirken, Taşova İlçe Emniyet Müdürlüğü bu tür kontrollerin belirli aralıklarla devam edeceğini açıkladı. - AMASYA