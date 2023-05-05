Taşova'da korkutan yangın

Amasya'nın Taşova ilçesinde bir binanın çatısında çıkan yangın diğer binalara da sıçradı.

Amasya'nın Taşova ilçesinde bir binanın çatısında çıkan yangın diğer binalara da sıçradı. 3 binanın çatısı kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Taşova Yeşilırmak Mahallesi Aytaç Caddesi'nde Ahmet Eken'e ait binanın çatısında sebebi bilinmeyen bir şekilde yangın çıktı. Alevler rüzgarında etkisiyle bitişiğindeki diğer 2 binaya da sıçradı. Yangında yaralanma olmazken 3 binanın çatısı kullanılamaz hale geldi.

Taşova Belediye Başkanı Bayram Öztürk, "İş yerinin üst katında, çatı katında yangın çıktı. Ama özellikle 5 dakika içerisinde bizim yangın ekiplerimiz müdahale ettiler olaya. Sevindirici olan şu ki herhangi bir can kaybı söz konusu değil. 3 binanın etkilendiğini görüyoruz. Ahşap olması hasebiyle hemen yan yana olan, ticari alan olması hasebiyle çatıların yan yana olması sıçramayı biraz daha mümkün hale getirmiştir" diye konuştu. - AMASYA