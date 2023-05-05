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Taşova'da korkutan yangın

Taşova'da korkutan yangın

3. Sayfa Haberleri

Amasya'nın Taşova ilçesinde bir binanın çatısında çıkan yangın diğer binalara da sıçradı.

Amasya'nın Taşova ilçesinde bir binanın çatısında çıkan yangın diğer binalara da sıçradı. 3 binanın çatısı kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Taşova Yeşilırmak Mahallesi Aytaç Caddesi'nde Ahmet Eken'e ait binanın çatısında sebebi bilinmeyen bir şekilde yangın çıktı. Alevler rüzgarında etkisiyle bitişiğindeki diğer 2 binaya da sıçradı. Yangında yaralanma olmazken 3 binanın çatısı kullanılamaz hale geldi.

Taşova Belediye Başkanı Bayram Öztürk, "İş yerinin üst katında, çatı katında yangın çıktı. Ama özellikle 5 dakika içerisinde bizim yangın ekiplerimiz müdahale ettiler olaya. Sevindirici olan şu ki herhangi bir can kaybı söz konusu değil. 3 binanın etkilendiğini görüyoruz. Ahşap olması hasebiyle hemen yan yana olan, ticari alan olması hasebiyle çatıların yan yana olması sıçramayı biraz daha mümkün hale getirmiştir" diye konuştu. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Amasya 3. Sayfa Haberler

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