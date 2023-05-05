Taşlama makinesiyle çalışırken karnını ve kolunu kesen hastanelik oldu

Konya'nın Beyşehir ilçesinde taşlama makinesiyle çalışırken karnını ve kolunu kesen bir kişi, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde taşlama makinesiyle çalışırken karnını ve kolunu kesen bir kişi, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay, Beyşehir ilçesi Bahçelievler Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, müstakil bahçe evinde taşlama makinesiyle çalışan G.Ç., makinenin hakimiyetini kaybederek karın bölgesini ve kolunu kesti. Kanlar içerisinde kalan G.Ç., yakınlarının haber vermesi üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralanan G.Ç. tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA