Taşköprü'de Trafik Kazası: Bir Yaralı

Taşköprü'de Trafik Kazası: Bir Yaralı
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Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı. İki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan kadın, hastaneye kaldırıldı.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Taşköprü ilçesine bağlı Çördük köyü mevkiinde B.K. (64) idarisindeki 57 FD 874 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu sol şeritte arkadan gelen A.H.T. (31) yönetimindeki 07 FNL 61 plakalı otomobile çarptı. Kazada araçta yolcu olarak bulunan H.K. (60) yaralandı. Yaralı kadın, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Taşköprü Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazanın ardından trafik ekipleri, olay yerinde güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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