Taşköprü'de Trafik Kazası: Bir Yaralı

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Taşköprü ilçesine bağlı Çördük köyü mevkiinde B.K. (64) idarisindeki 57 FD 874 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu sol şeritte arkadan gelen A.H.T. (31) yönetimindeki 07 FNL 61 plakalı otomobile çarptı. Kazada araçta yolcu olarak bulunan H.K. (60) yaralandı. Yaralı kadın, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Taşköprü Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazanın ardından trafik ekipleri, olay yerinde güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu. - KASTAMONU