Taşköprü'de Ruhsatsız Tabanca Yakalandı
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde yapılan üst aramasında ruhsatsız tabanca ve fişekler ele geçirildi. Şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde ruhsatsız tabanca ile yakalanan şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.
Edinilen bilgiye göre, Taşköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince bir şahsın yapılan üst aramasında 1 adet ruhsatsız tabanca, tabancaya takılı halde bulunan şarjör içinde 7 adet fişek ele geçirildi. Polis ekiplerince polis merkezine götürülen şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. - KASTAMONU
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