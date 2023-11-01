Taşköprü'de komşu kavgası: 1 kişi bıçakla ağır yaralandı

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde iki komşu arasında çıkan tartışmada bir kişi bıçakla ağır yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde iki komşu arasında çıkan tartışmada bıçakla 1 şahıs ağır yaralandı.

Olay, Taşköprü ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki komşu arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada bıçaklanan M.A., ağır yaralandı. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan M.A., Taşköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede yapılan müdahalenin ardından ağır yaralanan M.A. Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU