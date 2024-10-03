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Taşınma Kavgası Kanlı Bitti: Nişanlısını Yaralayıp İntihar Etti

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Kırıkkale'de taşınma meselesi yüzünden çıkan kavgada, nişanlısını ağır yaralayan Bahattin Ünlüer, çaldığı taksi ile kaçtıktan sonra intihar etti. Kadının hayati tehlikesi sürüyor.

Taşınma kavgası kanlı bitti: Nişanlısını yaralayıp çaldığı taksiyle kaçtı ardından intihar etti

KIRIKKALE - Kırıkkale'de "taşınma" meselesi yüzünden çıkan kavgada nişanlısını tabancayla ağır yaralayan bir kişi, çaldığı ticari taksiyle olay yerinden kaçtıktan sonra intihar etti.

Edinilen bilgiye göre, Çalılöz Mahallesi 466. Sokak'ta yaşanan olayda, Bahattin Ünlüer ile nişanlısı E.E. arasında taşınma meselesi nedeniyle başlayan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Tartışmanın büyümesiyle Ünlüer, tabancayla nişanlısını karnından ve kolundan vurdu. Olayın ardından Bahattin Ünlüer, olay yerinden kaçmak için sokakta park halinde bulunan bir ticari taksiyi çaldı. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, kısa süreli bir kovalamacanın ardından Alparslan Türkeş Bulvarı üzerindeki Nokta Kavşağı'nda aracı durdurdu. Araçtan inen Ünlüer, yanında taşıdığı tabancayla kafasına ateş etti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Bahattin Ünlüer'i hastaneye sevk etti. Ancak hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Ünlüer kurtarılamadı. Hastanede tedavi altına alınan kadının ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Taşınma Kavgası Kanlı Bitti: Nişanlısını Yaralayıp İntihar Etti
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HASAN AY - 3.Sayfa

Kırıkkale Güvenlik Politika 3-sayfa Şiddet trafik Olay Suç

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