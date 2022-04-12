Taş fabrikasında elektrik akımına kapılan işçi yaralandı
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Konya'nın Kulu ilçesinde taş fabrikasında çalıştığı sırada elektrik akımına kapılan işçi, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
KONYA (İHA) - Konya'nın Kulu ilçesinde taş fabrikasında çalıştığı sırada elektrik akımına kapılan işçi, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Kulu ilçesi Katırtepesi mevkisinde faaliyet gösteren taş fabrikasında çalışan M.B. (24) elektrik akımına kapılarak yaralandı. İş arkadaşlarının çağırdığı ambulansla akıma kapılan işçi, Kulu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan M.B.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA
İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa