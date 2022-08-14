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Tartıştıkları şahsı durakta pompalı tüfekle yaralayıp motosikletle kaçtılar

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Tartıştıkları şahsı durakta pompalı tüfekle yaralayıp motosikletle kaçtılar

Kocaeli'de 2 kişi, daha önce tartıştıkları şahsı durakta oturduğu esnada pompalı tüfekle vurup motosikletle olay yerinden uzaklaştı.

Kocaeli'de 2 kişi, daha önce tartıştıkları şahsı durakta oturduğu esnada pompalı tüfekle vurup motosikletle olay yerinden uzaklaştı. Yaralı şahıs ise hastaneye kaldırıldı.

Olay, Kartepe ilçesi Ataevler Mahallesi Sapanca Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen şahıslar ile E.K. cadde üzerinde tartışmaya başladı. Tartışmadan bir süre sonra şahısların 2'sinin olay yerinden ayrıldığı E.K.'nin ise durakta oturduğu öğrenildi. Karşı taraftaki 2 kişi, E.K.'yi durakta oturduğu sırada pompalı tüfekle vurdu. Duraktaki E.K. pompalı tüfeğin saçmasıyla yaralanırken ateş eden 2 şahıs ise motosiklete binip hızla olay yerinden uzaklaştı. Yaralıyı gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs, sağlık ekibi tarafından Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kocaeli 3. Sayfa Haberler

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