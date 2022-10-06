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Son dakika haberleri! Tartıştığı sürücüyü silahla kovalayan şahıs tutuklandı

3. Sayfa Haberleri

Son dakika habere göre Tartıştığı sürücüyü silahla kovalayan şahıs tutuklandı Van'ın en kalabalık noktasında tartıştığı sürücüyü silahla kovalayarak ateş eden şahıs tutuklandı.

Tartıştığı sürücüyü silahla kovalayan şahıs tutuklandı

VAN - Van'ın en kalabalık noktasında tartıştığı sürücüyü silahla kovalayarak ateş eden şahıs tutuklandı.

Kentin en işlek noktası olan Kazım Karabekir Caddesi üzerinde yol verme tartışması sonrası yaşanan silahlı kovalamacı yürekleri ağza getirmişti. Elindeki tabancayla yaklaştığı aracın sürücüsünü tehdit eden ve yaşanan kovalamaca sırasında bir el ateş açan şahıs, büyük korkuya neden olmuştu. Darp sonucu bir kişinin de yaralandığı olayın ardından çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 şüpheli şahsı 1 adet ruhsatsız tabancayla birlikte yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara çıkarılan şüphelilerden biri adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, silahı kullanan diğer şüpheli ise tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ahmet Kavak - 3. Sayfa

Kazım Karabekir Van 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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