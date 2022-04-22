Tartıştığı şahsın silahlı saldırısıyla yaralandı

ÇAYIROVA, KOCAELİ (İHA) - Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde tartıştığı kimliği belirsiz şahsın silahlı saldırısına uğrayan şahıs yaralandı.

Olay, Kocaeli'nin Çayırova ilçesi Özgürlük Mahallesi 240 Sokak'ta meydana beldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan M.E. ile kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından şahıs yanında getirdiği silahı çıkararak M.E.'ye ateş etti. M.E.'yi yaralayan şahıs daha sonra olay yerinden kaçtı. Olayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, bacağından yaralanan şahsa ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından ambulansa alınan yaralı, tedavi edilmek üzere Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa