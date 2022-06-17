Tartıştığı şahsın saldırısına uğrayan hasta nakil ambulansı şoförü yumruklara böyle direndi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tartıştığı şahsın saldırısına uğrayan hasta nakil ambulansı şoförü yumruklara böyle direndi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Tartıştığı şahsın saldırısına uğrayan hasta nakil ambulansı şoförü yumruklara böyle direndi

Antalya'da belediyeye ait hasta nakil ambulansı şoförü, tartıştığı şahsın yumruklu saldırısına uğradı.

Antalya'da belediyeye ait hasta nakil ambulansı şoförü, tartıştığı şahsın yumruklu saldırısına uğradı. Ambulans şoförü şahsın attığı yumruklara savunma taktikleri ile karşılık verirken, kavga hemşire ve bir vatandaşın araya girmesi ile sona erdi.

Olay, Alanya ilçesinde dün öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir adrese hasta almaya gelen hasta nakil ambulans şoförü ile bir vatandaş arasında trafik yüzünden kaynaklandığı tahmin edilen tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Bu sırada kavgayı bir vatandaş ayırmaya çalıştı. Daha sonra diğer sürücü aracına doğru koşarak bir şey almak isteyince ayırmak için gelen kişi tedirgin olarak bir anda kenara çekildi. Şahıs araçta bir şey bulamayınca bu kez yumrukla ambulans şoförüne saldırdı. Ambulans şoförü ise atılan yumruklara savunma taktikleri ile karşılık vererek yara almadan kurtuldu. Bunun üzerine sinir küpüne dönen adam kemerini çıkararak saldırmak istedi. Kavga tekrar vatandaşın ve hemşirenin de araya girmesi ile bitti. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Antalya Alanya kavga 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title