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Tartıştığı şahsı üç yerinden bıçakladı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Tartıştığı şahsı üç yerinden bıçakladı

Tekirdağ'da bir şahıs, sokak ortasında tartıştığı kişiyi üç yerinden bıçaklayarak yaraladı.

TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ'da bir şahıs, sokak ortasında tartıştığı kişiyi üç yerinden bıçaklayarak yaraladı.

Olay, İnönü Mahallesi Gazi Osmanpaşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde Ö.S. ve H.A. arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, Ö.S. bıçakla H.A.'yı üç yerinden yaraladı. Yaralı, olay yerine gelen ambulansla kaldırıldığı Çerkezköy Devlet Hastanesi'nden Tekirdağ Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Ö.S. ise emniyet ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. - TEKİRDAĞ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Tekirdağ, Gazi, 3. Sayfa, Haberler

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