Tartıştığı şahsı öldüren kadın adliyeye sevk edildi

Katil zanlısı adliye sevk edilirken "Pişmanım" dedi

GAZİANTEP - Gaziantep'te tartışma yaşadığı yaşadığı İbrahim Patlar'ı göğüsünden bıçaklayarak öldüren katil zanlısı Mevlüde B. adliyeye sevk edildi. Katil zanlısı, adliyeye sevki sırasında basın mensuplarının sorularına "pişmanım" diye cevap verdi.

Olay, dün gece saatlerinde Şahinbey ilçesi Kozanlı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, İbrahim Patlar (45), bilinmeyen bir nedenle Mevlüde B. ile tartışma yaşadı. Kısa sürede büyüyerek kavga dönüşen olay sırasında katil zanlısı, İbrahim Patlar'ı göğsünden bıçakladı. Ağır yaralanan Patlar, olay yerinde hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Patlar'ın cansız bedeni, Gaziantep Adli Tıp Kurumunda tamamlanan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Olay sonrası Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanan katil zanlısı Mevlüde B., emniyette tamamlanan işlemler ve sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi. Katil zanlısı kadın, adliyeye sevki sırasında basın mensuplarının sorularının 'neden yaptınız?' sorularına 'pişmanım' diye cevap verdi.