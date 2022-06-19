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Son dakika haberi | Tartıştığı şahıs tarafından silahlı vurulan genç hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberleri... Tartıştığı şahıs tarafından silahlı vurulan genç hayatını kaybetti KOCAELİ - Kocaeli'de tartıştığı şahıs tarafından silahla vurulan 22 yaşındaki genç hayatını kaybetti Olay, İzmit ilçesi Kemalpaşa Mahallesi Şahabettin Bilgisu Caddesi Halkevi mevkiinde meydana geldi.

Tartıştığı şahıs tarafından silahlı vurulan genç hayatını kaybetti

KOCAELİ - Kocaeli'de tartıştığı şahıs tarafından silahla vurulan 22 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Olay, İzmit ilçesi Kemalpaşa Mahallesi Şahabettin Bilgisu Caddesi Halkevi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre cadde üzerinde bulunan pasajda Mertcan Pekatik ile henüz kimliği öğrenilemeyen şahıs arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Çıkan tartışma sonucunda kimliği bilinmeyen şahıs, Mertcan Pekatik'e 4 el ateş etti. Vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden mermilerle yaralanan Mertcan Pekatik, yakınlarda bulunan taksi durağının önünde kanlar içinde yere yığıldı. Yaralıyı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Pekatik, sağlık ekiplerince ambulansa alınıp Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 22 yaşındaki Mercan Pekatik, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

İhlas Haber Ajansı / Cihat Polat - 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler Son Dakika

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