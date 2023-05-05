Üye Girişi
Haberi Paylaş
Tartıştığı şahıs tarafından bacağından vuruldu

Tartıştığı şahıs tarafından bacağından vuruldu

3. Sayfa Haberleri

Bursa'nın İnegöl ilçesi kırsal Hocaköy mahallesinde meydana gelen silahlı saldırıda bir kişi bacağından yaralandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesi kırsal Hocaköy mahallesinde meydana gelen silahlı saldırıda bir kişi bacağından yaralandı.

Olay gece 04.00 sıralarında Hocaköy mahallesinde meydana geldi. Abdulkadir P.(26) henüz kimliği öğrenilenemeyen şahısla yolda karşılaştı. 2 kişi arasında süren tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Kavgada ismi öğrenilemeyen şahıs, tabancayla Abdulkadir'e kurşun yağdırdı. Bacağına mermi isabet eden Abdulkadir yaralandı. Şüpheli kaçarak kayıplara karıştı. Yaralı, yoldan geçen bir sürücü tarafından araçla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma komutanlığı ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İnegöl Bursa 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title