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Tartıştığı Oğlunu Keserle Öldüren Baba Tutuklandı

Tartıştığı Oğlunu Keserle Öldüren Baba Tutuklandı
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TOKAT'ın Niksar ilçesinde yaşanan olayda, Nihat Akbulut isimli baba, tartıştığı 17 yaşındaki oğlu Berat Akbulut'u keserle vurarak öldürdü. Olay sonrası gözaltına alınan baba, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve tutuklandı. Ailenin tek çocuğu olan Berat Akbulut ise toprağa verildi. Olay, aile içi şiddet ve cinayet konularını bir kez daha gündeme getirdi.

TOKAT'ın Niksar ilçesinde tartıştığı oğlu Berat Akbulut'u (17) başına keserle vurarak öldüren Nihat Akbulut (44) tutuklandı. Ailenin tek çocuğu olan Berat Akbulut ise toprağa verildi.

Olay, dün saat 10.00 sıralarında Niksar ilçesi Kırkkızlar Mahallesi Narman Sokak'ta meydana geldi. Meslek lisesi öğrencisi Berat Akbulut, sabah saatlerinde annesi Şemsi Akbulut ile tartıştı. İddiaya göre Berat Akbulut, annesini darbetmeye kalkıştı. Bu nedenle Berat Akbulut ile beton santralinde işçi olarak çalışan babası Nihat Akbulut arasında kavga çıktı. Kavga sırasında Nihat Akbulut, oğlunun başına keserle vurdu. Yaralanan Berat Akbulut, kanlar içinde yere yığıldı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Berat Akbulut'un yaşamını yitirdiği belirlendi.

Gözaltına alınan Nihat Akbulut, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan Akbulut, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şemsi ve Nihat Akbulut çiftinin tek çocuğu olan Berat Akbulut ise Niksar'a bağlı Kaşıkçı köyünde öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekim Devrim Manduz - 3.Sayfa
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