Tartıştığı kuryenin motosikletini sopayla parçaladı... O anlar kamerada - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tartıştığı kuryenin motosikletini sopayla parçaladı... O anlar kamerada

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:

Tartıştığı kuryenin motosikletini sopayla parçaladı.

FATİH, İSTANBUL (İHA) - Tartıştığı kuryenin motosikletini sopayla parçaladı... O anlar kamerada

İSTANBUL İstanbul Fatih'te esnaflık yapan bir kişi, park sorunu yüzünden tartıştığı kuryenin motosikletini sopayla parçaladı. O anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

Olay, dün Fatih Kocamustafapaşa'da öğle saatlerinde gerçekleşti. İddialara göre, caddede esnaf olan bir kişi, sipariş getiren kuryeden motosikletini çekmesini istedi. Kurye, motosikletini çekmeyince aralarında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Eline sopa alan esnafı çevredekiler sakinleştirmeye çalışsa da fayda etmedi. Eli sopalı esnaf, park halindeki motosikleti ilk önce yere devirdi. Daha sonra elindeki sopayla defalarca motosiklete vurarak küfür ve hakaretler savurdu. Olaya müdahale edemeyen vatandaşlar o anları cep telefonu kameralarıyla kaydetti.

İhlas Haber Ajansı / Caner Sönmez - 3. Sayfa

İstanbul, Esnaf, Fatih, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title