Tartıştığı kişiyi silahla yaraladı - Haberler

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Tartıştığı kişiyi silahla yaraladı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Tartıştığı kişiyi silahla yaraladı

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde iki kişi arasında çıkan tartışmada M.G isimli kişi silahla yüzünden yaralandı.

ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde iki kişi arasında çıkan tartışmada M.G isimli kişi silahla yüzünden yaralandı.

Edinilen bilgiye olay sabah saatlerinde Kilimli meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir kişi, eşini aradığını iddia ettiği M.G. ile bir araya geldi. Karşılıklı diyalog halindeyken karşı taraf aniden M.G.'ye silahla ateş etti. Yüzünden silahla yaralanan M.G. için durum, sağlık ekiplerine bildirildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından M.G. Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis olayla ilgili tahkikat başlattı. - ZONGULDAK

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Zonguldak, 3. Sayfa, Haberler

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