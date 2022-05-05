Tartıştığı kişiyi bıçaklayarak yaralayan şahıs yakalandı - Haberler

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Tartıştığı kişiyi bıçaklayarak yaralayan şahıs yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Tartıştığı kişiyi bıçaklayarak yaralayan şahıs yakalandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir kişiyi bıçaklayarak yaralayan şahıs, polis ekipleri tarafından yakalandı.

GEBZE, KOCAELİ (İHA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir kişiyi bıçaklayarak yaralayan şahıs, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Olay, 3 Mayıs tarihinde Gebze ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.Ş. isimli şahıs, tartıştığı kişiyi bıçaklayarak yaraladı. E.Ş. olay yerinden kaçarken, vatandaşlar ise 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. E.Ş. ise polis ekipleri tarafından yakalandı. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - KOCAELİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kocaeli, Mayıs, Polis, Gebze, 3. Sayfa, Haberler

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