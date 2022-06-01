Tartıştığı kişiye piknik tüpüyle saldırdı - Haberler

Edirne'nin Keşan ilçesinde bir iş yerine gelen şahıs, tartışma sonucu iş yeri sahibine piknik tüpüyle saldırdı. Başından darbe alan mağdurun durumu ciddiyetini koruyor.

Olay Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı Bahçeköy'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, G.P. ile iş yerine gece saatlerinde giden M.B. arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. G.P.'nin engel olmaya çalışmasına rağmen sözlü tacizlerine devam eden M.B. rahatsızlık vermeye devam ederken, G.P. evine gideceğini söyleyerek şahsı dışarı çıkardı ve daha sonra kendisi de çıktı.

İş yerini kilitlemek üzere arkasını dönen G.P.'ye daha sonra olay yerini terk edeceğini düşündüğü şahıs tarafından piknik tüpüyle saldırı gerçekleştirildi. Saldırı sonrası kanlar içinde yere yığılan G.P.,M.B. tarafından yerdeyken başına tekme darbeleri almaya devam etti. O anlar ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Başından aldığı darbe ile yaralanan G.P., olayın ardından çevredekiler tarafından evine götürüldü; ancak saldırı bununla da bitmedi.

İddiaya göre, bu kez de piknik tüpüyle yaraladığı G.P.'nin evine gelen M.B. evinin bahçesine girerek sözlü tacizlerine devam etti. Mağdurun durumu ihbar etmesi üzerine jandarma ve ambulans ekipleri geldi. Ekipler tarafından yakalanan M.B. gözaltına alınırken, G.P. ise tedavisi için hastaneye kaldırıldı.

M.B. ise jandarma ekiplerince yakalanıp, gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

G.P.'nin durumu ciddiyetini koruyor. - EDİRNE

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa