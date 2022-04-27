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Tartıştığı kişiye kurşun yağdırmıştı, tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Tartıştığı kişiye kurşun yağdırmıştı, tutuklandı

Sakarya'nın Erenler ilçesinde 31 yaşındaki gencin hayatını kaybettiği kavgaya ilişkin adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklanırken diğeri adli kontrolle serbest bırakıldı.

SAKARYA (İHA) - Sakarya'nın Erenler ilçesinde 31 yaşındaki gencin hayatını kaybettiği kavgaya ilişkin adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklanırken diğeri adli kontrolle serbest bırakıldı.

Olay, 23 Nisan Cumartesi günü Erenler ilçesi Hacıoğlu Mahallesi 24. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, trafikte yol vermeme meselesi yüzünden Murat Çoban (31) ile E.T. arasında tartışma çıktı. Yerini kavgaya bırakan olayda E.T., aracından aldığı silahla Çoban'ı vurarak yanındaki R.G. adlı şahısla birlikte bölgeden uzaklaştı. Olaya ilişkin çalışma başlatan Sakarya Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri, E.T. ve R.G. isimli şüphelileri yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheliler, emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edildi. Burada hakim karşısına çıkarılan şüphelilerden E.T. tutuklanırken, R.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAKARYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Murat Çoban, Cumartesi, 23 Nisan, Sakarya, 3. Sayfa, Haberler

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