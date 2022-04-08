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Tartıştığı kişi tarafından bacaklarından vuruldu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Tartıştığı kişi tarafından bacaklarından vuruldu

Ordu'da bir çay ocağının işletmecisi tartıştığı kişi tarafından iki bacağından silahla yaralandı.

ALTINORDU, ORDU (İHA) - Ordu'da bir çay ocağının işletmecisi tartıştığı kişi tarafından iki bacağından silahla yaralandı.

Altınordu ilçesi Yeni Mahalle'de bir çay ocağının işletmeciliğini yapan Çağatay Çeküç, dükkanın önüne otomobille gelen kimliği henüz tespit edilemeyen kişiyle arasında sözlü tartışma yaşandı. Kavgaya dönüşen olayda Çeküç, karşı tarafın tabancayla ateş etmesi sonucu iki bacağının diz kapağının altından yaralandı. Çeküç, ambulansla kentteki özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, kullandığı aracı olay yerinde bırakarak kaçan şahsın yakalanması için çalışma başlattı. - ORDU

Tartıştığı kişi tarafından bacaklarından vuruldu

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Altınordu, Ordu, 3. Sayfa, Haberler

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