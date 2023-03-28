Tartıştığı kardeşlerinden birini öldürdü diğerini yaraladı

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde iki kardeşinden birini bıçakla öldürüp diğerini yaralayan şahıs polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, Battalgazi ilçesine bağlı Aslantepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, A.Y. ailesiyle birlikte yaşadığı Çakmak Sokak'taki ikametlerinde kardeşleri Erhan Y. (38) ve H.Y.'yle (48) aile içi bir konu nedeniyle tartıştı. Tartışmasının kavgaya dönüştüğü olayda A.Y.'nin bıçak darbelerine maruz kalan iki kardeşten Erhan Y. olay yerinde hayatını kaybederken H.Y. ise yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olayda hayatını kaybeden Erhan Y.'nin cenazesi adli tıp kurumuna yaralı H.Y. ise Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Bir kardeşini öldüren diğerini yaralayan A.Y. polis ekipleri tarafından suç aletiyle birlikte yakalanarak gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MALATYA