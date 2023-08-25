Tartıştığı kadın tarafından bıçaklanan şahıs hayatını kaybetti

GAZİANTEP - Gaziantep'te tartışma yaşadığı kadın tarafından göğsünden bıçaklanan adam hayatını kaybetti. Olay sonrası katil zanlısı kadın gözaltına alındı.

Olay, dün gece saatlerinde Şahinbey ilçesi Kozanlı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, İbrahim Patlar isimli şahıs, bilinmeyen bir nedenle M.B. isimli kadınla tartışma yaşadı. Kısa sürede büyüyerek kavga dönüşen olay sırasında M.B. isimli kadın, İbrahim Patlar'ı göğsünden bıçakladı.

Kadının bıçakladığı adam olay yerinde öldü

Olay sonrası Patlar, ağır yaralanırken bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları değerlendirmede bıçaklı saldırıya uğrayan İbrahim Patlar'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Hayatını kaybeden Patlar'ın cansız bedeni, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Katil zanlısı kadın gözaltına alındı

Öte yandan olay sonrası katil zanlısı M.B. isimli kadın, Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. Katil zanlısı kadının emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.