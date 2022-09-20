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Tartıştığı husumetlisini tabancayla vurdu

3. Sayfa Haberleri

Tartıştığı husumetlisini tabancayla vurdu

Karabük'te bir kişi, tartıştığı şahsı tabancayla göğsünden vurarak yaraladı.

Karabük'te bir kişi, tartıştığı şahsı tabancayla göğsünden vurarak yaraladı. Şüpheli polis ekiplerince yakalanarak gözaltına aldı.

Edinilen bilgiye göre, 100. Mahallesi 1002. Sokak'ta yaşanan olayda M.D. ile Ö.Y. arasında iş yeri önüne araç park etme yüzünden husumet oluştu. Yan yana olan iş yerlerinin önünde karşılaşan iki şahıs yine tartışmaya başladı. Ö.Y., yanındaki tabancayı çıkartarak Ş.D.'yi göğsünden vurdu. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı önce Özel Medikar Hastanesine, sonra Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, şüpheli ise polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kavgaya karıştıklarını tespit ettiği R.Y., Ö.Y. ve D.Y. isimli şahısları da gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Tragger Karabük 3. Sayfa Haberler

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