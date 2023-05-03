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Tartıştığı genci sırtından bıçaklamıştı, tutuklandı

Tartıştığı genci sırtından bıçaklamıştı, tutuklandı

3. Sayfa Haberleri

Samsun'da tartıştığı genci sırtından bıçakla yaralanan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Samsun'da tartıştığı genci sırtından bıçakla yaralanan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, İlkadım ilçesi Yaşardoğu Mahallesi'nde bulunan bir oto yıkama önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, K.C.T. (26) ile daha önce aynı iş yerinde birlikte çalıştığı L.K.(19) arasında tartışma çıktı. K.C.T., L.K.'yi bıçakla sırtından yaraladı. Yaralı şahıs ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri tarafından gözaltına alınan K.C.T., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

Nöbetçi mahkemeye ifade veren K.C.T. tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İlkadım Samsun 3. Sayfa Haberler

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