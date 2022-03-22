Tartıştığı babası silah çekti, ağabeyi 'vur' diyince babasını öldürdü... "Anam babam yüreğim" notuyla paylaştığı fotoğraf dikkat çekti - Haberler

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Tartıştığı babası silah çekti, ağabeyi 'vur' diyince babasını öldürdü... "Anam babam yüreğim" notuyla paylaştığı fotoğraf dikkat çekti

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Tartıştığı babası silah çekti, ağabeyi 'vur' diyince babasını öldürdü.

SEYHAN, ADANA (İHA) - Tartıştığı babası silah çekti, ağabeyi 'vur' diyince babasını öldürdü... "Anam babam yüreğim" notuyla paylaştığı fotoğraf dikkat çekti

Adana'da 3 kardeş babasını öldürmekten kuzenleri ise onlara yardım etmekten tutuklandı

ADANA - Adana'da 3 kardeş babasını öldürmekten kuzenleri ise onlara yardım etmekten tutuklandı. Cinayette tetiği çektiği iddia edilen M.A.A.'nın annesiyle çektirdiği ve üzerine "anam babam yüreğim" yazdığı sosyal medyadaki fotoğrafı kaldı.

Olay, 17 Mart'ta merkez Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, L.A. kocası Mustafa Alto'dan şiddet gördüğünü öne sürerek boşanmaya karar verip ayrı yaşamaya başladı. Çiftin çocukları Kemal A. (22), Kadir A. ve M.A.A. ise babaları Mustafa Alto ile maddi sebeplerden dolayı arası bozuldu. Olay günü kuzenleri Emrullah Ö.'yü de yanlarına alan 3 kardeş babaannelerinin evinde babaları Mustafa Alto'yla buluştu. Taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine baba Alto, çocuklarına silah çekti. Bunun üzerine Kadir A'da elindeki tabancayla havaya ateş edip kardeşi M.A.A.'ya babasını vurmasını söyledi. M.A.A., pompalı tüfekle Alto'yu bacağından vurdu. Kanlar içinde kalan baba, yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve polis yönlendirildi. Bacağından yaralı baba, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Aşırı kan kaybeden baba, buradaki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

"Anam babam yüreğim" yazdığı fotoğraf kaldı

Olaya karışan kardeşler Kemal, Kadir ve M.A.A. ile kuzen Emrullah Ö. gözaltına alındı. Babasını öldüren M.A.A.'nın Çocuk Şube Müdürlüğü'nde verdiği ifadesinde "Babam annemi sürekli rahatsız ediyordu. Ayrıca sahibi olduğu evin kirasını sadece kendisi alıp hakkımızı vermiyordu. Öldürme niyetim yoktu. Pişmanım" dediği öğrenildi. 4 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin 4'ü de tutuklanırken geriye M.A.A.'nın annesiyle çektirdiği ve üzerine "anam babam yüreğim" yazdığı sosyal medyadaki fotoğrafı kaldı.

Tartıştığı babası silah çekti, ağabeyi 'vur' diyince babasını öldürdü... Anam babam yüreğim notuyla paylaştığı fotoğraf dikkat çekti

Tartıştığı babası silah çekti, ağabeyi 'vur' diyince babasını öldürdü... Anam babam yüreğim notuyla paylaştığı fotoğraf dikkat çekti

Tartıştığı babası silah çekti, ağabeyi 'vur' diyince babasını öldürdü... Anam babam yüreğim notuyla paylaştığı fotoğraf dikkat çekti

İhlas Haber Ajansı / Fatih Keçe - 3. Sayfa

Gülbahçesi Mahallesi, Seyhan, Silah, Baba, 3. Sayfa, Haberler

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