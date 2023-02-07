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Tartıştığı arkadaşını öldürdü

3. Sayfa Haberleri

Tartıştığı arkadaşını öldürdü

Samsun'da bir kişi çay ocağında karşılaştığı arkadaşını çıkan tartışma sonucu tabancayla vurarak öldürdü.

Samsun'da bir kişi çay ocağında karşılaştığı arkadaşını çıkan tartışma sonucu tabancayla vurarak öldürdü.

Olay, Samsun'un Çarşamba ilçesi Sarıcalı Mahallesi'nde bugün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Koray Ş.(31) çay ocağında karşılaştığı arkadaşı Nuri Gülhan Dağlı (46) ile aralarında çıkan tartışma sonucu tabancayla ateş açtı. Karnından vurularak ağır yaralanan Nuri Gülhan Dağlı, ambulansla Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı. Dağlı yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Koray Ş. ise olayda kullandığı tabancayla birlikte polis tarafından gözaltına alındı.

Koray Ş. aralarında tartışma çıktığını ve kendisine bıçak çektiğini iddia ederek amacının öldürmek ve yaralamak olmadığını savundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Çarşamba Samsun 3. Sayfa Haberler

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