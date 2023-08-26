Samsun'da bir kişi tartıştığı arkadaşı tarafından kolundan pompalı tüfekle vurularak ağır yaralandı. Olay, İlkadım ilçesi İlyasköy Mahallesi Aziziye Caddesi üzerinde meydana geldi.

Tartıştığı arkadaşı tarafından tüfekle vuruldu

SAMSUN - Samsun'da bir kişi tartıştığı arkadaşı tarafından kolundan pompalı tüfekle vurularak ağır yaralandı.

Olay, İlkadım ilçesi İlyasköy Mahallesi Aziziye Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Recep C.isimli şahıs cadde üzerindeyken yanına yaklaşan otomobildeki kimliği belirsiz bir kişi tarafından pompalı tüfekle vuruldu. Kolundan vurulan şahıs ağır yaralı olarak Samsun Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.