Tartıştığı ağabeyini tabancayla yaraladı

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde ağabey-kardeş kavgasında kan aktı. Tartışmaya kardeş, ağabeyini tabancayla dirseğinden vurarak yaraladı.

Olay, 19 Mayıs ilçesi Karşıyaka Mahallesi İskele Caddesi'ndeki bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.K. ile ağabeyi E.K. arasında sözlü tartışma çıktı. İddiaya göre tartışmanın ardından ağabey E.K. evden ayrılacağı sırada kardeşi E.K. tarafından tabaca ile vuruldu. Açılan ateş sonucu sol kol dirseğinde 1 adet giriş-çıkış olan E.K., OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - SAMSUN