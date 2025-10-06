Tartıştığı ağabeyini öldüren şüpheli adliyede; cinayet anı kamerada
Gaziantep'te, aralarında husumet bulunan kardeşler Yaşar ve Mehmet Tüzel'in tartışması sonucu Yaşar Tüzel, ağabeyi Mehmet Tüzel'i maket bıçağıyla öldürdü. Cinayetin cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüleri de ortaya çıktı. Yaşar Tüzel, cinayetin ardından kaçarken Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı ve adliyeye sevk edildi.
GAZİANTEP'te, tartıştığı ağabeyi Mehmet Tüzel'i (45) maket bıçağıyla öldüren Yaşar Tüzel (40) adliyeye sevk edildi. Cinayet anına ilişkin cep telefonu görüntüleri de ortaya çıktı.
Olay, dün öğleden sonra Göllüce Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında husumet bulunan Yaşar Tüzel ile ağabeyi Mehmet Tüzel, evlerinin önünde tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma, kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Yaşar Tüzel, yanındaki maket bıçağıyla ağabeyini boğazından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı. Mehmet Tüzel, ambulansla kaldırıldığı hastanede doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Olayın ardından kaçan şüpheli Yaşar Tüzel, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Yaşar Tüzel, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
CİNAYET KAMERADA
Öte yandan olaya ilişkin cep telefonu kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde Yaşar Tüzel'in ağabeyine defalarca bıçaklaması ve araya giren annesini tekmeleyerek yere düşürmesi yer alıyor.