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Tartıştığı adamı ayağından vurdu: 1 yaralı

Tartıştığı adamı ayağından vurdu: 1 yaralı

3. Sayfa Haberleri

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde işyerinin önünde oturan kişiyle tartışan şüpheli, işyeri sahibini ayağından yaralayarak olay yerinden kaçtı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde işyerinin önünde oturan kişiyle tartışan şüpheli, işyeri sahibini ayağından yaralayarak olay yerinden kaçtı.

Edinilen bilgiye göre olay Kdz. Ereğli ilçesi Elmatepe Mahallesi'nde yaşandı. İddialara göre aralarında daha önceden husumet bulunan Engin Ö. ile İsmail H.Ö. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı. İşyerinin önünde oturan İsmail H.Ö.'ye bulunduğu yerden kalkmasını söyleyen Engin Ö., silahını doğrultarak ateşleri. OLayda İsmail H.Ö. ayağından yaraladı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı İsmail H.Ö. ambulansla Kdz. Ereğli ilçesindeki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken ekipler firar eden Engin Ö.'yü yakalamak için çalışma başlattı. - ZONGULDAK

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Zonguldak Ereğli 3. Sayfa Haberler

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