Tartışma Sonucu Tüfekle Öldürülen Kişi

Mersin'in Tarsus ilçesinde tartışma sonucu bir kişi tüfekle öldürüldü.

Olay, ilçeye bağlı Fahrettinpaşa Mahallesi Cemal Gürsel Caddesi Yeni Cami önünde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, sabah namazında camide çıkan H.K. (82), yolda karşılaştığı ve belirlenemeyen bir nedenden dolayı Zülfikar Gizel (65) ile tartışmaya başladı. Sözlü tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine H.K. aracından aldığı pompalı tüfekle Zülfikar Güzel'e ateş etti. Olay sonrası Zülfikar Güzel hayatını kaybetti.

H.K. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor. - MERSİN