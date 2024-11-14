Tartışma Sonrası Sinir Krizi Geçiren Genç Camı Kırarak Bileğini Kesti
Bursa'da arkadaşıyla tartışan genç, eve döndükten sonra sinir krizi geçirerek cama yumruk attı ve bileğini kesti. Hastaneye sevk edilen gencin durumu hakkında polis soruşturma başlattı.
Arkadaşıyla tartıştı, cama attığı yumruk bileğini kesti
BURSA - Bursa'da arkadaşıyla tartıştıktan sonra eve gelen genç sinir krizi geçirdi. Cama yumruk atan gencin bileği kesilirken, yaralı genç sağlık ekiplerince hastaneye sevk edildi.
Olay, Osmangazi ilçesi Yunuseli Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, arkadaşıyla tartışma yaşayan Özkan A., eve geldiğinde sinir krizi geçirdi. Öfkeli genç sinirle yumruk attığı camı kırarken, cam kırıkları Özkan A.'nın bileğini kesti. Durumu fark eden baba hemen 112 ekiplerine bilgi verdi. Olay yerine gelen ekipler gence yaptıkları ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk ederken, polis olayla ilgili tahkikat başlattı.