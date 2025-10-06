Tartışma Sonrası Kadın Otomobilin Kaputuna Yattı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde kocasıyla tartışan kadın, kocasının gitmesini engellemek için otomobilin kaputuna yattı.

Edinilen bilgiye göre, Serçeönü Mahallesi Ahi Evran Caddesi'nde bir çift bilinmeyen bir sebeple tartıştı. Tartışmanın ardından kadın otomobile binerek gitmek isteyen kocasını engellemek için otomobilin kaputuna yattı. Daha sonra otomobilinden inen adam eşiyle bir süre daha tartıştıktan sonra çift otomobile binerek uzaklaştı. - KAYSERİ