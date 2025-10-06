Haberler

Tartışma Sonrası Kadın Otomobilin Kaputuna Yattı

Tartışma Sonrası Kadın Otomobilin Kaputuna Yattı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir kadın, kocasıyla yaşadığı tartışmanın ardından onun gitmesini engellemek için otomobilin kaputuna yattı. Olay sonrası çift tartışmaya devam ederek otomobile binip ayrıldı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde kocasıyla tartışan kadın, kocasının gitmesini engellemek için otomobilin kaputuna yattı.

Edinilen bilgiye göre, Serçeönü Mahallesi Ahi Evran Caddesi'nde bir çift bilinmeyen bir sebeple tartıştı. Tartışmanın ardından kadın otomobile binerek gitmek isteyen kocasını engellemek için otomobilin kaputuna yattı. Daha sonra otomobilinden inen adam eşiyle bir süre daha tartıştıktan sonra çift otomobile binerek uzaklaştı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Başsavcılıktan Serdar Öktem açıklaması! Suikastta bir ihtimal artıyor

Başsavcılıktan Serdar Öktem açıklaması! Suikastta bir ihtimal artıyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sürpriz hamle! Putin ile Netanyahu telefonda görüştü

Kimsenin beklemediği hamle! Putin ve Netanyahu ne konuştu?
1. Lig'e damga vuran adam: 9 maçta 10 gole katkı

1. Lig'e damga vuran adam: 9 maçta 10 gole katkı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.