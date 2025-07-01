Tartışma Sonrası Eşini Bıçaklayan Adam Adliyeye Sevk Edildi

Tartışma Sonrası Eşini Bıçaklayan Adam Adliyeye Sevk Edildi
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Erzurum'da bir apartmanda tartıştığı eşi Kezban T.'yi bıçaklayarak ağır şekilde yaralayan Mehmet T., polis tarafından gözaltına alındı ve adliyeye çıkarıldı. Kadının hayati tehlikesinin geçtiği öğrenildi.

Erzurum'da tartıştığı eşini bıçaklayarak ağır şekilde yaralayan adam, polis tarafından adliyeye çıkarıldı.

Dün, Erzurum'a bağlı Palandöken ilçesi Müftü Solakzade Mahallesi'nde bulunan bir apartmanda ikamet eden Kezban T. ile eşi Mehmet T. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Mehmet T. bıçakla, eşi Kezban T.'yi yaraladı. Eve gelen sağlık ekipleri ambulansla yaralı kadını Erzurum Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Eşini bıçakla yaralayan adam ise polis tarafından gözaltına alındı. Hayati tehlikeyi atlatan kadının tedavisi halen devam ediyor.

Polisteki sorgusu tamamlanan Mehmet T. bugün polis eşliğinde Erzurum Adliyesi'ne getirildi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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